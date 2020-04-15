فيديو..5 mbc توفر لنجل عبد المطلب مسكنًا يعيش به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الإعلامي شريف عامر، تقريرًا مصورًا عبر برنامجه "يحدث في مصر"، كشف خلاله عن استلام نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، شقة جديدة، بعد أن صرح مؤخرًا بأنه أصبح مشردًا في شوارع دولة المغرب، والتي يقيم بها منذ أكثر من ٢٠ عامًا، ولا يستطع العودة لمصر بسبب الإجراءات التي تمنعه من العودة.

وأكد شريف عامر، أن الشيخ وليد الإبراهيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "mbc" قرر أن يقف بجانبه، موضحٌا، أن هذا التصرف ليس غريبًا عليه، وتابع قائلًا: "هذا الرجل عاشق حقيقي للفن المصري، والأرقام والعمل والشاشات دي اتنقل ليها هذه الجينات منه للمؤسسات اللي أنتم شايفينها وكانت دي النتيجة".

وعبر نجل الفنان الراحل في التقرير المصور عن سعادته، باستلامه الشقة الجديدة، وتابع قائلًا: "أنا بتوجه بالشكر لمجموعة قنوات "5 mbc" وتكريمه لروح الفنان محمد عبد المطلب في شخص ابنه، أنا الحمد لله بخير والشقة جميلة..الشكر لا يكفيهم".

وكان تحدث "نور" في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قائلًا: " إنه هاجر إلى المغرب منذ 30 عامًا عقب إفلاسه: "أنا كان عندي مطعم كبير في القاهرة اتحرق واتدمر وأنا ادمرت معاه، وبمنتهى الأمانة الناس في المغرب ساعدوني وأعانوني ووقفوا بجانبي كأني واحد منهم".

Advertisements

وعن سبب انقطاعه عن مصر كل هذه الفترة رد قائلًا: "كل ما أرغب به الآن هو سكن أعيش به"، لافتًا إلى أنه ليس لديه جواز سفر، أو بمعنى أدق جوازه غير مُجدد، لأن السفارة المصرية بالمغرب رفضت تجديده بسبب أنه ليس لديه رقم قومي: "أنا هيكون عندي رقم قومي ازاي وأنا مهاجر من 30 سنة؟".

وأضاف نجل المطرب الكبير: "مصر بتجري في دمي، ومعنديش أي مشاكل، ولا قضايا، ولا أي حاجة وأنا لم أُخطئ في حقها يومًا.. أنا مصري وطني، لكن هاجي مصر أقعد فين أنا، ولا عندي مكان ولا سكن، خلوني قاعد عند الناس اللي شايلني"، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبدالمطلب، ولد في 13 أغسطس 1910، وبدأ حياته الفنية بالغناء في مسرح "بديعة"، ثم في فرقة الموسيقار محمد عبدالوهاب، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغاني التي حققت له جماهيرية عريضة، منها: "ساكن في حي السيدة، ويا أهل المحبة، وودع هواك، ويا ليلة بيضا"، وشارك في عدة أفلام سينمائية، منها: "5 شارع الحبايب، واديني عقلك، وليلة غرام، ولك يوم يا ظالم، وعلى بابا والأربعين حرامي، وتاكسي حنطورة".

ومن أشهر أغانيه "رمضان جانا" كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف. ورحل في 21 أغسطس عام 1980 عن عمر ناهز الـ70 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأغاني والأفلام السينمائية لتكون مدرسة في تاريخ الفن الأصيل.