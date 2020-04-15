محمد رجب يهنئ صناع مسلسل "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صناع مسلسل "ونحب تاني ليه"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. ونشر "رجب" صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، وعلق: ألف مبروك". مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، تارا عماد، ومن إخراج مصطفى فكري.

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