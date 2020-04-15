محمد رمضان يروج لأغنية مسلسل "البرنس" لأحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لأغنية "مين يلومنا" التي يغنيها الفنان أحمد سعد في مسلسله الجديد "البرنس".
ونشر "رمضان" برومو دعائي للأغنية، وعلق: "اليوم إن شاء الله، على قناتي الرسمية بيوتيوب، أغنية مين يلومنا، غناء أحمد سعد، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس، رمضان 2020".
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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