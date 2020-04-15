"راح اللي كان أجدع ولد".. أحمد سعد ينعى الشهيد محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قدم المطرب أحمد سعد التعازي في الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد خلال تأديته واجبه ومواجهة عناصر إرهابية. وشارك المطرب أحمد سعد جمهوره، مقطع "فيديو" يحمل صور الشهيد البطل، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام، وأهدى له أغنيته "راح اللي كان أجدع ولد وعلق: "البقاء لله ..لكل الشعب المصري ..في شهيد الوطن". واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، مساء أمس الثلاثاء، في مداهمة لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة

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