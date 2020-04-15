نقابة الموسيقيين تنعى شهيد الوطن المقدم محمدالحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي

وأشادت الجمعية العمومية، برئاسة الفنان هاني شاكر بالجهد الكبير لجهاز الشرطة في مصر وتضحياته المستمرة للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، خاصة في ظل هذه الظروف القهرية التي تمر بها الدولة المصرية على أصعدة كثيرة حاليا.

ورغم ذلك ذهبت جماعات فقدت صوابها وإنسانيتها للنيل من الشعب المصري بنسيجه والتخطيط لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في توقيت يحتفل فيه أقباط مصر بأعيادهم ومسلميها بحلول شهر رمضان.

واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني ووزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء في مداهمة لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية في القاهرة