بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعى الشهيد محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، شهيدالوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في أحداث الأميرية أمس الثلاثاء.
وكتب: "مساء الخير والسعادة.. ياللي فزت بالشهادة.. ياللي هتبات في النعيم.. بالأفارول والبيادة".
واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، مساء أمس الثلاثاء، في مداهمة لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة.
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