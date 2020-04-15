بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعى الشهيد محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، شهيدالوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في أحداث الأميرية أمس الثلاثاء.

وكتب: "مساء الخير والسعادة.. ياللي فزت بالشهادة.. ياللي هتبات في النعيم.. بالأفارول والبيادة".

واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، مساء أمس الثلاثاء، في مداهمة لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة.