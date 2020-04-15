تراند اليوم : تفاصيل زواج أشهر فنان عازب في سرية تامة

تداولت تقارير عن زواج المطرب اللبناني فارس كرم سرًا، الأمر الذي نفاه، إلا أن مصادر مقربة منه أكدت خبر الزيجة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر مقربة من "كرم"، أنه أتم زيجته، على المعلمة "هبة عزيز" في سرية تامة، بأحد الكنائس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت إلى أن من أتم الزفاف، هو القس إلياس أبو راشد.

وقال موقع (LBCI) إن حفل الزفاف اقتصر على العائلة فقط في كنيسة مار يوسف ومن ثم عشاء في منزل شقيقة فارس كرم.

وكرم الذي يوصف بأشهر عازب باالوسط الفني في لبنان يبلغ من العمر (48 عامًا) مولود بقرية جزين في جنوب لبنان، اتجه للغناء منذ صغره، وكانت انطلاقته الفنية الأولى عام 1996، وبعدها أطلق عديدًا من الألبومات التي لاقت رواجًا واسعًا.

في سبتمبر 2012 تعرض لوعكة صحية بسبب تصلب الشرايين، وأجرى عملية قسطرة في القلب على إثرها وتعافى منها.