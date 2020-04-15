تراند اليوم : شقيق فنانة شهيرة يعلن "مثليته".. ورد غير متوقع من الفنانة



صدمت فنانة شهيرة الجمهور، برأيها في "مثلية" شقيقها التي أعلنا صراحة.

ونشرت الفنانة السورية سوسن أرشيد، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لأغنية شقيقها الجديدة، وكشفت الأغنية عن ميول شقيقها الجنسية وهو مثلي، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات، بين المؤيدة والمنتقدة.

وقالت: "لنقطع الشك باليقين، أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجه، فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".

ونشرت سوسن أرشيد الردود التي تلقتها على منشورها، مشيرة إلى أنها تلقت الدعم ممن يؤمنون بحرية التعبير عن الرأي، كما أنها علقت على الردود السلبية، التي جاءتها بطرق مختلفة.





وبعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها شقيقها "ميغا"، رد على عليها فنشر صورة له وهو يأكل تفاحة، وعلق عليها قائلاً: "جواباً على كل التعليقات، أتمنى من كل قلبي أن توجدوا أنفسكم ھالحیاة وتعیشوا بسعادة".

سوسن أرشيد، ولدت في يوليو عام 1979، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، لأب سوري وأم روسية، وتحمل الجنسية الروسية تبعاً لوالدتها.

شجعتها والدتها على الإنضمام إلى الأعمال الفنية، التي كانت تُقام في المدرسة، وتخرجت من المدرسة الثانوية عام 1996، ثم درست العلوم التجارية، وتخصصت في علوم إدارة الشركات، وقبل الإنتهاء من الدراسة في كلية التجارة، إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.





عام 2010 فاجأت سوسن أرشيد الجمهور، بدوريها الجريئين في مسلسل "تخت شرقي"، ومسلسل "الخبز الحرام"، فلقد قدمت فيهما شخصية جديدة كلياً تعتمد على الإثارة، وهذا ما جعلها عرضة للنقد الشديد .

تزوجت للمرة الأولى من الممثل السوريس غزوان الصفدي، ثم إنفصلت عنه، ثم تزوجت عام 2004 من الممثل مكسيم خليل ورزقت منه بولدين، هما "جاد" عام 2010 و"لوكاس" عام 2016.

فازت في عام 2019 بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "فانكوفر" السينمائي الدولي في كندا، عن دورها في فيلم "يوم أضعت ظلي".

مع اندلاع الحرب في سوريا، أبدت موقفها المعارض، وغادرت سوريا مع عائلتها إلى فرنسا.

