باقة طرب للحلو وزبادى وكوميديا البؤساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

استمرارا لعروض المبادرة الالكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك يبث فى التاسعة مساء، الخميس 16 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، حفلا للنجم محمد الحلو.

يضم مختارات من اعماله الخاصة منها منها الوسية ، يا حبيبى ، اهيم شوقا الى جانب عدد من المؤلفات الوطنية وغنائيات زمن الفن الجميل منها عظيمة يا مصر ، حبايب مصر ، لعبة الايام ، بتلومونى ليه ، وحياتك يا

حبيبى .كما يقدم المطرب المغربى فؤاد زبادى باقة طربية تضم سنة وسنتين ، الناس المغرمين ، الورد جميل ، مبيسالش عليا ابدا ، شوفت حبيبى ، ساكن فى حى السيدة وغيرها .

يعقب ذلك العرض الغنائى الاستعراضى كوميديا البؤساء من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي ومستلهم من المسرحية الشهيرة البؤساء للكاتب الفرنسى فيكتور هوجو ويدور حول

شخصية جان فالجان الذي عانى مرارة السجن وواجه الكثير من الصعوبات بعد حصوله على الحرية.

بطولة رنا سماحة ، محمود عزت ، رامى الطمبارى ، محمد عبده ، عمرو كمال بدير ، إيهاب الزناتى ، محمود خالد ، مريم البحراوى ، رانيا النجار ، محمد حسن رمضان ، مايا ماهر ، زينا زين ، أكرم عمران ، يوسف ذكرى ، الحان محمد الصاوى ، ديكور عمرو الأشرف ، أزياء نعيمة العجمى ، استعراضات رشا مجدى ، أشعار أحمد حسن رؤول ، تأليف وإخراج مروة رضوان .