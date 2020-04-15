بالفيديو.. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان بصمة روح



طرحت الفنانة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "بصمة روح" من ألبومها الجديد "حياتي أحلي" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة،

وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان آدم حسين، ومن توزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية:

وحسيت بيا من قلبك

وحبيت عمري وانا جمبك

وكل مافيك بيعجبني

وكل ما فيا بيحسك

بقيت مكتوب علي قلبي

وبقيت مكتوبه علي اسمك

وكنا قبلنا تايهين

ليقت نصي وليقت نصك

هواك يشبه لبصمة روح

لاتكرر ولا بتروح

ولا حتي بطلوع الروح

ساكن فيا منين مابروح

هواك يشبه لبصمة روح

لا بتكرر ولا بتروح

ولاحتي بطلوع الروح

ساكن فيا منين مابروح