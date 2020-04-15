إمارات رزق تصف بعض النجوم بـ"المهرجين" و"الفيروسات"

ميرنا وليد - بيروت - شنت الممثلة السورية ​إمارات رزق​هجوماً على بعض النجوم الذين لم تذكر أسمائهم، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتبت فيها:"إنو في عالم مستعدة تصير مهرجة كرمال تضل بالواجهة وما تاخد الكورونا الأضواء منهم؟".

وأضافت:""معقول الكورونا منافسة لهل الناس ويكونوا هني فيروسات كمان؟ بدها صفنة (تحتاج إلى تفكير)".

وتفاعل المتابعون مع كلامها هذا بشكل لافت، إذ أشار البعض إلى أنها تقصد إنتقاد الفنانين الذين ينشرون فيديوهات لهم عبر تطبيق "Tiktok".

يشار إلى أن إمارات متزوجة من الفنان السوري حسام جنيد ولهما طفلين هما "وطن" و "إحساس" من زواجهما الذي تم في العام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي رافقت إنفصالهما اكثر من مرة .

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