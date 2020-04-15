ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "هنغني كمان وكمان"، للفنانة اللبنانية ​إليسا​، وتخطيها حاجز الـ3 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، في أقل من أسبوع على طرحها، إحتلت الأغنية المرتبة الـ30 عالمياً، عبر أحد التطبيقات الموسيقية.

وقد أحدثت إليسا منذ طرح الأغنية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وجمعت الأمل والتفاؤل في ظل الأوضاع الصعبة، التي نعيشها حالياً في زمن فيروس كورونا، فكانت الأغنية بمثابة دعوة إلى الحياة مجدداً، رغم كل الصعوبات.

وكانت المفاجأة التي أسعدت المتابعين، ظهور الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في كليب الأغنية، وتصدرهما الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، ما أظهر الصورة الجميلة للنجمتين، عبر غنائهما ورقصهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تحتل هذه المرتبة عالمياً بأغنيتها "هنغني كمان وكمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.