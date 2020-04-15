خمنوا من هو هذا الممثل المصري الشهير؟

ميرنا وليد - بيروت - عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة له تعود لإحدى الشخصيات التي أداها في إحدى أفلامه، تاركاً للمتابعين أن يخمنوا أية فيلم.

إنه الممثل المصري ​آسر ياسين​، الذي أطل في الصورة بشكل مختلف كلياً يصعب التعرف عليه، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التفاعل بشكل كبير معها.

يشار إلى أن ياسين يشارك في الموسم الرمضاني المقبل في بطولة مسلسل "100 وش" مع الممثلة المصرية نيللي كريم تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، ويدور المسلسل في إطار كوميدي مختلف تتوالى أحدثه مع "ليلى" و"طاهر" الذين يلتقيان معاً، لتشكيل فريق "احتيال" خماسي.

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