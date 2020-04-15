هذا ما كشفته يارا عن تفاصيل زفافها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​الفنانة يارا​ عن تفاصيل زفافها، فقالت إنها "ترفض إقامة حفلاً ضخماً في حال تزوجت في الفترة المقبلة، لأنها لا تحب إقامة حفلات الزفاف".

وأشارت خلال إستضافتها في برنامج "​دبي كروز​"، الذي تقدّمه الإعلامية المغربية ​ميساء مغربي​، عبر قناة دبي: الى أنه "بحب يكون في جمعة صغيرة للأصحاب والأقراب، ممكن حفلة صغيرة".

وإعترفت يارا بطريقة غير مباشرة بأنها مغرومة، إذ جاوبت بأغنيتها "مغروم"، عندما سألتها ميساء عن وضعها العاطفي الحالي.

وأضافت: "بحس العرس للناس اللي بتعزميهم كإن هني عم ينبسطوا بس والأكيد هني عم يفرحوا فيكي بس بحس كإني برتب حالي كرمالهم وبحس العرس إلهم مش إلي".

وتابعت يارا: "بحس لازم يكون كل شي حلو كرمالهم، ورح إنسى حالي ورح يكون في توتر، أنا لإني بغني بكثر أعراس وأفراح وعشت هالشي مع العرايس الحلوة في الأفراح وما بحس لح كون هيك".

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