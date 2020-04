وفاة الممثل الأميركي ريك ماي بعد إصابته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - عن عمر يناهز 79 عامًا، توفي الممثل الأميركي ​ريك ماي​ بعد إصابته ب​فيروس كورونا​.

وبحسب إعلان الوفاة من قبل مدرسة الفنون، ريكندل، حيث كان مدرسًا فيها، فإن ماي أصيب بسكتة دماغية في فبراير من هذا العام وكان في حالة إعادة تأهيل في دار رعاية في سياتل.

وخلال تواجده هناك أصيب بالفيروس وتم نقله إلى المستشفى السويدي القريب للعلاج ليفارق الحياة.

وكان ماي مشهورًا بعمله الصوتي في ألعاب مثل Star Fox (Peppy الأيقوني “Do a برميل لفة!”) ، كما عبر عن فريق Team Fortress 2’s Solider ، Sly 3’s Dr.M ، Age of Empires II’s Genghis Khan ، وغيرهم.

بالإضافة إلى عمله في ألعاب الفيديو ، فقد أدى ماي العديد من الأدوار المسرحية ، بما في ذلك Brutus في Julius Caesar ، و Benjamin Franklin في عام 1776 ، و Tevye in Fiddler on the Roof ، والعديد من الألعاب الأخرى ، مثل مسرحية واحدة حائزة على جوائز بعنوان ، بلطجي!