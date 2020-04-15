ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​آمال ماهر​ صورة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب عن محبيها وجاءت على طريقة "سيلفي المرآة" وحصدت اصداء كبيرة وواسعة وذلك لان البعض رأى ان شكلها تغيّر كثيرا على الرغم ان الصورة عفوية كثيرا ومن دون أن تضع اي مستحضرات تجميلية على وجهها.

وأشاد نشطاء مواقع التواصل على جمالها الذي جاء مختلفاً عن ما تعودوا عليه حتى ان التعليقات رجحت ان تكون قد خضعت لعمليات تجميلية غيرت بعض ملامحها بشكل أفضل عن السابق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر يتغيير ملحوظ في شكلها..شاهدوا كيف أصبحت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.