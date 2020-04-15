داوود حسين يتطوع لمواجهة كورونا ويوزّع وجبات الطعام-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل الكويتي ​داوود حسين​ إلى المتطوعين في المحاجر الصحية التي أقيمت في الكويت كأحد إجراءات مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​.

وظهر حسين في مقطع فيديو وهو يقدم وجبات الطعام على جميع المتواجدين في هذه المحاجر سواء أطباء أو أطقم التمريض والمواطنون المعزولون صحياً.

وقال:"كل الشباب والأبطال الذين ترونهم يشاركون في هذه الحملة الوطنية يتمتعون بروح وطنية راقية، وأنا قاعد أدرس وأثقف نفسي أكثر في التربية الوطنية لما أشوف هذا الحب من الناس الطيبين".

وأضاف خلال لقاء له ضمن برنامج "ع السيف": "بالفعل الكويت تستاهل وإحنا أرواحنا فدا الكويت ونتمنى لو نعطي جزء بسيط مما أعطتنا إياه الكويت والآن لا يوجد شيء اسمه فنان أو نجم الآن أنا شخصيًا خادم لهذه الأرض خادم لمن يعمل في الصفوف الأمامية وبعيد عن أهله".

واختتم قائلًا: "يارب هذه الأيام إن شاء الله تصير ذكريات ونتكلم فيها بعدين وتصير كويتنا أحسن والله يزيح هذه الغمة عن العالم كله".

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