فنانة شهيرة تنجو من حريق كبير في منزلها

ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الممثلة السعودية ​ريم عبدالله​ أن تنجو من حريق هائل نشب في منزلها بعد ان قامت شقيقتها باستخدام وصلة كهربائية وحدث ماس كهربائي. وأوضحت ريم عبدالله في مقطع فيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي أن المنظر كان مفجعًا بسبب الحريق وأنها علمت بالحريق بإنذار الدخانخلال تواجدها في الغرفة المجاورة : كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفاير وتفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق ينبهني، وانهبلنا لما جاءنا إنذار الحريق وجرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان لكن الحمد لله طفت"

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