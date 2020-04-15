سمية الخشاب تحاول تقليد شريهان .والأخيره ترد عليها بتعليق مفاجئ-فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2020 12:58 مساءً - دائما ما تحرص النجمة الإستعراضية “شريهان”علي إبداء إعجابها بالفنانه “سمية الخشاب” خاصة بعد تقديم سمية فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بتطبيق “تيك توك” وشاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ، حيث قامت فيه بتقليد شريهان في فوازير “سك علي الموضوع”

وكتبت سمية الخشاب في تعلق علي الفيديو الذي شاركته، إلى الفنانة الكبيرة شريهان عبر حسابها بموقع تويتر:”وحشتينا”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/somayaelkhashab/status/1249819142301143042?ref_src=twsrc%5Etfw

، فجاء رد شريهان لـ سمية على حسابها بإنستجرام :” انتي جميلة شكرا ياحبيبتي”،

Advertisements تعليق شريهان علي سمية الخشاب

لترد سمية الخشاب قائلة:” ربنا يخليكي لينا يانجمة قلوب الوطن العربي كل سنة وانتي في قلوبنا”.

رد سمية الخشاب علي تعليق شريهان

ويُذكر أن الخشاب تستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان “صابر وراضى” والذى يشاركها بطولته الفنان “أحمد آدم” وهذا يعتبر تانى تعاون بينهما بعد فيلم ” الرجل الأبيض المتوسط” عام 2002، لكن تم أيقاف تصوير الفيلم الجديد فى الوقت الحالى، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، علي أن يعود صناع الفيلم لتحضيراته مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل.