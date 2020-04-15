شاهد.. يارا على طريقة فيفي عبده على “تيك توك”

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2020 12:58 مساءً - انضمت الفنانة اللبنانية يارا الى تطبيق تيك توك الذي يشهد رواجا كبيرا بين الفنانين والمشاهير في العالم العربي خاصة في فترة العزل المنزلي.

وتنشر يارا العديد من الفيديوهات الطريفة بأصوات عدد من الفنانين حيث ظهرت في مقطعين هو تقلد الفنانة المصرية فيفي عبده وهي توجه رسالة الى كارهيها وتقول: “عايزة اقول لكل يلي يكرهوني وما بحبونيش ويحقدوا علي هديك خمسة الام على وشك علشان انت بتكرهني” وفي مقطع اخر وهي تقول: “اي كفرت اني قلت لكم اقعدوا في البيت ما تقعدوش ان شاء الله ما قعدتوا انتوا حتموتوا وانا حافضل عايشة”.

وفي احد فيديوهاتها، ظهرت يارا وهي تغني اغنية “جرب نار الغيرة” على طريقة الفنانة المصرية عبلة كامل.

ورغم انضمامها من فترة قصيرة، الا ان يارا يتابعها حتى الان اكثر من 300 الف متابع.