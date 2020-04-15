إياد نصار يشرح ما حصل معه بسبب كورونا: فوبيا

متابعة بتجــــــــــرد: حل الفنان إياد نصار ضيفاً على برنامج “القاهرة الآن” المذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، عبر سكايب” مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث كشف عن الخطوات التي اتخذها شخصياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قال إنه يتبع التعليمات الوقائية للوقاية من الفيروس، وأنه يحاول بقدر الإمكان الاحتياط وعدم الخروج، مشيراً إلى أنه مكث في منزله فترة طويلة ولم يخرج إلا أوقات التصوير فقط.

وأضاف أنه عند نزوله للمرة الأولى للتصوير أصابته حالة فوبيا: “مرة اضطررت أنزل عشان أجيب لابني لاب توب عشان الدراسة عن بعد، لأن جهازه أصابه التلف، وعندما عدت انتابتني فوبيا وشعرت أن لدي أعراض المرض، والفوبيا دي مش حاجة وحشة، لكن بتعكس مسؤولية الفرد وخوفه على أسرته ومن ثم المجتمع”.

وأكد فخره بإدارة الدولة المصرية لأزمة كورونا: “أنا أشعر بالفخر بإدارة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا وده كلام حقيقي من قلبي، ولما ببص على إدارة الأزمة مقارنة بالعالم وأنا متعاطف معاه بكل تأكيد لأنها محنة إنسانية لكن هذه الدول في الغرب التي كانت تتشدق بالديموقراطية لم تكن حنينة على شعوبها”.

وتابع: “عشان كده فخور بالإدارة المصرية، لأن الاهتمام بالمواطن حقيقي وصادق وهذا يذكرني دائماً بحديث الفيلسوف زكي نجيب محمود عندما قال مصر هي أنت وبهذه العبارة تظهر حقيقة المشروع الحقيقي للشخصية المصرية في إدارة الدولة المصرية اللي أنا عايش على أرضها”.

وطالب نصار المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة لمواجهة الفيروس والبقاء في منازلهم للحفاظ على أسرهم وعلى المجتمع المصري.