خالد النبوي يحقق أمنية أحد متابعيه

متابعة بتجــــــــــرد: لم يتردد الفنان خالد النبوي في تلبية رغبة أحد محبيه بلقائه وإلتقاط صورة معه. البداية كانت مع تغريدة لمتابع يدعى مصطفى، قال فيها: “أتمنى أشوفك وأتصور معاك.. أتمنى تحقق لي امنيتي.” وأضاف: “طومان باي خالد النبوي أنت مبدع مشهد عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. أنا حسيت إني عايش معاك أيام المماليك و بقاوم العثمانيين معاك .. حقيقي مصر غالية بأهلها ممالك النار خالد النبوي”. Advertisements ولم يتجاهل النبوي هذه التغريدة، ورد على صاحبها: “يسعدني أتصور معاك..أرسل تلفونك وهتواصل معاك يا مصطفى”. وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتواضع النبوي واهتمامه بالتواصل مع جمهوره. ويخوض النبوي سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “لما كنا صغيرين” ويشاركه البطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة ونسرين أمين .

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