تيلور سويفت وجنيفر لوبيز تلبيان دعوة ليدي غاغا

انضمت كل من النجمتين تيلور سويفت، جنيفر لوبيز، الإعلامية أوبرا وينفري إلى عرض خاص على مستوى العالم للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأُطلق على العرض اسم ”عالم واحد: معًا في المنزل“ وسوف يتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصًا يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات التجارية.

وكانت النجمة ليدي غاغا قد أعلنت عن الحدث الأسبوع الماضي لكن عدد المشاركات فيه زاد كثيرًا ويشمل أسماء مهمة في عالم المشاهير مثل: سيلين ديون، بيلي إيليش، جون ليجند، إلتون جون، بول مكارتني، كريس مارتن، آندريا بوتشيلي، مايكل بوبليه، ديفيد بيكهام وآخرون لدعم العاملين بالرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً.

يُذاع الحدث عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقمية في أنحاء العالم في 18 نيسان/أبريل. وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.