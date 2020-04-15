فواز القرني.. سخر من حظر التجول فقبضت عليه قوات الأمن السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن لا شيء يشفع لأي شخصٍ يحاول خرق قوانين حظر التجول التي تفرضها الدول بدافع الحرص على عدم انتشار فيروس كورونا وإبطاء انتقال العدوى بين مواطنيها، وكل من يحاول السخرية من هذا الأمر أيضا؛ إذ ألقت قوات الأمن السعودية يوم أمس القبض على لاعب نادي الاتحاد فواز القرني وزميله اللاعب عبد الرحمن العبود، بعد تداول مقطع فيديو لهما وُصف بالصادم.

وظهر فواز القرني في مقطع الفيديو المتداول وإلى جانبه زميله عبد الرحمن العبود، وهما يتكلمان بشكل ساخر عن السلطات السعودية وعن إجراءات الحظر، وذلك بعدما قام الأول بكسر حظر التجول الذي فرضته السلطات السعودية، والنزول للتنزه برفقة عائلته، وهو الأمر الذي جعل السلطات تفرض عليه دفع الغرامة المقررة في مثل هذه الأوضاع والتي تصل قيمتها 40 ألف ريال أي ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي.

وذكر اللاعب السعودي في الفيديو أنه وخلال نزهته تلك تجاوز نقطتي تفتيش في الطريق السريع، قبل أن يتم إيقافه من قبل رجال الأمن في نقطة تفتيش ثالثة، والتي أجبرته على دفع غرامة مخالفة قرار منع التجول، دون الالتفات إلى مكانته كلاعبٍ دولي؛ وهو الأمر الذي جعله غير راض عما حدث.

وسرعان ما انتشر الفيديو في السعودية، واصفين الكلام الذي قاله اللاعب السعودي بالصادم، وبناء عليه أصدرت شرطة مكة المكرمة بيانا أكدت فيه إلقائها القبض على اللاعبين بتهمة السخرية من قوات الأمن.

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يُذكر أنه وبحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسعودية، فإن أي شخص ينتج أو يوزع محتوى عبر الإنترنت متضمنا السخرية أو الاستهزاء، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

وبدأت موهبة فواز القرني بالظهور منذ كان في عمر التاسعة عشرة، إذ التحق حينها بنادي الاتحاد الرياضي في جدة واستطاع إثبات قدراته وقوته في حراسة المرمى من المباراة الرسمية الأولى له حين خرج منها بشباك نظيفة تماما، ليتمكن من حجز مكانه المُستقل في حراسة مرمى المنتخب السعودي الوطني حتى أصبح الحارس الأساسي للمنتخب في مباريات كأس الخليج العربي.

وعرف القرني بسرعته ودقته في صد الكرات من جهة وذكائه وحنكته كحارس مرمى من جهة أخرى، ورقم قميصه هو "22"، وطوله "185" سم، ومعروف بأنه يفضل قدمه اليمنى لضرب الكرات.

وتزوّج الرياضي فواز القرني في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 في حفل زفاف ضمّ أغلب لاعبي الكرة السعودية وأصدقائه وأهله، وقد رزق القرني بابنته الأولى و أسماها "رانسي" وفي يونيو 2018 رزق بولد أيضا اسماه "بلقاسم".