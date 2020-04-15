مايا دياب تعلن عن حفل Behind The Screen

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام عن موعد حفلها الجديد يوم الخميس المقبل.
وستطل مايا مباشرة لإحياء حفل غنائي خاص بعنوان “”Behind The Screen من داخل منزلها وبرفقة فرقتها الموسيقية.
حيث من المتوقع ان تغني مجموعة من أغنياتها الخاصة ومنها الأغنية الجديدة التي اطلقتها مؤخراً بعنوان “أنا” وسيبث الحفل على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب عند العاشرة مساء في توقيت بيروت.
وبطريقة مميزة قامت دياب بإرسال بطاقات دعوة خاصة الى بعض الشخصيات الفنية والأصدقاء المقربين منها لحضور الحفل عن بعد ومشاركتها به.
وقد أكدت النجمة الشابة أنها تقوم بهذه الخطوة لمشاركة الناس بعض الأوقات المرحة والمسلية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن مايا قد أطلقت برنامج خاص بها Side talks with maya diab خلال فترة العزل المنزلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافت فيه مجموعة متنوعة من الضيوف وتطرقت الى عدة مواضيع تهم متابعيها.
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