شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قالت النجمة العالمية كلوديا كاردينالي عن عمر الشريف ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان لي الشرف في لقاء خاص بالنجمة كلوديا كاردينالي ضمن فعاليات إحدي المهرجانات العربية وهو مهرجان وهران للفيلم العربي واليوم تمر ذكري ميلاد تلك النجمة العالمية التي شاركت نجمنا الراحل عمر الشريف فيلم " جحا " وأتذكر وقتها حينما جاءت سيرة عمر الشريف قالت عنه كلوديا : هو ممثل حساس جدا ولا يخرج الكلمة إلا بعد مرورها علي مراكز الإحساس لديه وهذا ما لمسته حينما مثلنا سويا فيلم " جحا " .

وحينما سألتها عن إمكانية مشاركتها في فيلم مصري قالت : من المؤكد ستكون تجربة رائعة وأتمني تحقيقها ولكني لا أجيد الحديث باللغة العربية ولذلك سيكون دوري مقصورا علي تجسيد شخصية أجنبية في فيلم مصري .



كلوديا كاردينالي والزميل جمال عبد الناصر

وقالت عن مصر أنها بلد جميلة وبها حضارة عظيمة مثل حضارة بلادي فأنا أجد تشابها بين مصر وإيطاليا ومولدي في تونس ونشأتي فيها جعلتني عاشقة للحضارات العربية ومصر هي أعظم حضارة وأقدم حضارة .

يذكر أن النجمة كلوديا كاردينالي ولدت في مدينة حلق الوادي بتونس لأسرة مهاجرة من صقلية من مدينة تراباني فقد كان لأجدادها من جهة الأم شركة صغيرة لبناء السفن في تراباني لكنهم استقروا في منطقة حلق الوادي، حيث تتواجد جالية إيطالية كبيرة وكان والدها، فرانسسكو كاردينالي، عامل في السكة الحديد وولد في جيلا. كانت لغاتها الأصلية هي : الفرنسية، واللهجة التونسية العربية، ولهجة صقلية التي تعلمتها من أهلها ولم تتعلم الإيطالية حتى بدأ اختبارها بالفعل للتمثيل في الأفلام الإيطالية و تلقت كاردينالي تعليمها في مدرسة سانت جوزيف دي لا اباريشين بقرطاج .

Advertisements



كلوديا كاردينالي في الاهرامات

بعد ذلك درست في مدرسة بول كامبون (Paul Cambon School) ، التي تخرجت فيها على أمل أن تصبح معلمة وعندما كانت في سن المراهقة كانت تتسم "بالهدوء والصمت والغموض شأنها كشأن غيرها من الفتيات في جيلها، وكانت مفتونة بالممثلة بريجيت باردو التي برزت في فيلم الرب خلق المرأة عام 1956 من إخراج روجر فاديم.



كاردينالي وعمر الشريف

وكان أول لقاء لكردينالي بعالم السينما عبارة عن فيلم قصير من إخراج رينيه فوليير وشاركت به مع زملاء صفها في مهرجان برلين السينمائي وتم عرضه بنجاح وقد أدى هذا الفيلم إلى جعلها مشهورة محليًا، كما مكّن المخرج جاك بارتييه (Jacques Baratier) من التعرّف عليها ومنحها دورًا ثانويًا في فيلم جحا وقبلت كاردينالي الدور على مضض لاسيما بعدما أوضح بارتييه أنه يريد ممثلة تونسية وليست إيطالية لتجسيد الدور الأساسي أمام الممثل المصري عمر الشريف ومع ذلك كان هذا الظهور بمثابة الظهور الأول في السينما وجاءت نقطة التحول في عام 1957 خلال أسبوع السينما الإيطالية في تونس عندما فازت بجائزة "أجمل إيطالية في تونس." وكانت الجائزة عبارة عن رحلة لحضور مهرجان البندقية السينمائي كجائزة أولى.