شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يهنئون الموزع أحمد عادل بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي بعيد ميلاد الموزع الموسيقي أحمد عادل حيث أرسل كل منهم فيديو لتهنئته بعيد ميلاده ومنهم المطرب اللبنانى وائل جسار ورولا سعد وهشام عباس وحمادة هلال وخالد سليم وعزيز الشافعى وادورد وسعد الصغير ومصطفي حجاج وميس حمدان ورنا سماحة وأحمد جمال وتامرسيف وعمرو مصطفي وعدد من صناع الموسيقي منهم أمير محروس وتامر حسين ومدين ومحمد راجح وهاني محروس ومصطفي شوقي ومصطفي رؤوف ومحمد جودة وأميرة الناصر وخالد تاج الدين وغيرهم.

وعلق أحمد علي تهنئة نجوم الوطن العربي له قائلا علي صفحته بموقع فيس بوك “سنة جديدة بتبدأ في العمر .. وسط ظروف و أحوال مختلفة .. الحمد الله حمدا كثيرا علي كل الأحوال و علي نعم الله علي الواحد .. و علي المنح اللي بتخرج من المحن اللي بتمر علينا جميعا .. يا رب اسألك البركة في العمر و أسألك أن تجعل السنة القادمة من حياتي كثيرة الخيرات، مقبولة الطاعات، ممحوة السيئات كل الشكر ليكم و لكل كلمة بعتوهالي في عيد ميلادي .. اسعدتموني اسعدكم الله .. و رزقكم كل الخير و ابعد عنكم اي شر “.

Advertisements

من أخر آعمال عادل كانت أغنية المطرب لؤى الجديدة "باراشوت " وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله" والأغنية من كلمات احمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

من أشهر الأغاني التى قام بتوزيعها أحمد عادل تسلم الإيادى و الناس الراقية وبعيش وغيرها من الأغاني التى حققت نجاحا مدويا مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي.