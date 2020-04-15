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شكرا لقرائتكم خبر عن هالزي تخطف الأضواء بصورها "العارية" من داخل الحجر المنزلي..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية هالزى تستمتع بفترة إقامتها في الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا ، إلا أن النجمة الشهيرة قررت أن تخطف الأضواء نحوها من جديد من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام " .
فاجأت هالزي البالغة من العمر ( 25 عاما ) مرتادي صفحتها التي تضم 19.1 مليون شخص بنشرها عدد من الصور التي ظهرت فيها شبه عارية و هي الصورة التي التقطتها بطريقة الـ " SELFIE MIRROR " ، كما ظهرت بإحدي الصور بعض شتلات النباتات التي تزرعها النجمة الشابة .
هالزي
حصدت صور هالزي أكثر من مليون LIKES خلال 6 ساعات فقط ، وأنهالت علي الصور الكثير من التعليقات و كانت أبرزها عن جمال هالزي الذي اخترق العالم علي حد وصف عشاقها ، في حين شكرها الكثيرين كونها تشاركهم الكثير من اللحظات من داخل الحجر المنزلي .
هالزي و اسمها الحقيقي " اشلي نيكوليت فرانجيبان " بدأت حياتها المهنية في 2014 قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Sorry " و " Graveyard " و " Nightmare " ، و غيرهم .
و كانت هالزي تم ترشيحها عدة مرات لنيل جائزة الجرامي إلا إن الحظ لم يحالفها، ومن أبرز الجوائزالتي حصدتها ، هي " MTV Europe Music Awards " و " GLAAD Media Awards "
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