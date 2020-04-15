شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عمر الشريف يستعد للاحتفال بانتهاء الحظر بتقديمه الـ striptease والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال لفت الأنظار وإثارة الجدل هو كل ما يشغل عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمي عمر الشريف ، و البالغ من العمر ( 36 عاما ) فبعد أيام معدودة من إثارته الكثير من الجدل بظهوره مرتديا حماله " صدر" ، ظهر حفيد النجم الشهير بعدد من الصور الجديدة والتي نشرها ليٌظهر كيف سيحتفل بفترة الحجر المنزلي المفروض علي العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا .



حفيد عمر الشريف

ظهر حفيد النجم عمر الشريف وهو يقف بجانب عامود من الحديد و كأنه يرقص " Pole dance " و هو الفن المعروف بشكل واسع في نوادي التعري فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن " رقص العمود " ، وأشار أنه بالتأكيد سيقدم " striptease " الذي يعتمد بشكل كلي علي إثارة الغرائز والشهوات و هو عادة ما يكون أمام جمهور في النوادي الليلية.

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يذكر أن حفيد عمر الشريف قد آثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرا علي "إنستجرام" صورة لجدة عمر الشريف وجدته النجمة فاتن حمامة وعلق علي الصورة : " أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة.. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة ".



حفيد عمر الشريف