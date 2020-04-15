- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عمر الشريف يستعد للاحتفال بانتهاء الحظر بتقديمه الـ striptease والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال لفت الأنظار وإثارة الجدل هو كل ما يشغل عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمي عمر الشريف ، و البالغ من العمر ( 36 عاما ) فبعد أيام معدودة من إثارته الكثير من الجدل بظهوره مرتديا حماله " صدر" ، ظهر حفيد النجم الشهير بعدد من الصور الجديدة والتي نشرها ليٌظهر كيف سيحتفل بفترة الحجر المنزلي المفروض علي العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا .
حفيد عمر الشريف
ظهر حفيد النجم عمر الشريف وهو يقف بجانب عامود من الحديد و كأنه يرقص " Pole dance " و هو الفن المعروف بشكل واسع في نوادي التعري فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن " رقص العمود " ، وأشار أنه بالتأكيد سيقدم " striptease " الذي يعتمد بشكل كلي علي إثارة الغرائز والشهوات و هو عادة ما يكون أمام جمهور في النوادي الليلية.
يذكر أن حفيد عمر الشريف قد آثار الكثير من الجدل بعد نشره مؤخرا علي "إنستجرام" صورة لجدة عمر الشريف وجدته النجمة فاتن حمامة وعلق علي الصورة : " أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة.. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة ".
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
كانت هذه تفاصيل خبر حفيد عمر الشريف يستعد للاحتفال بانتهاء الحظر بتقديمه الـ striptease لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.