شكرا لقرائتكم خبر عن خروجة كومبو لهيو جاكمان وزوجته .. تسوق وتمشيه للكلاب واحتفال بعيد الفصح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أنه بقدر الملل الذي يعيش فيه المواطنين العاديين هو نفس القدر الذي يشعر به النجوم العالمين رغم فرق الرفاهية والقصور التي يسكنوها، حيث حرص هيو جاكمان وزوجته ديبورا لي فورنيس علي الخروج من المنزل لتقضية عدد من الضروريات مرتدين الكمامات، وقاموا برحلة تسوق وشراء البقالة وأيضا تمشيه كلابهما وتغيير الجو خارج المنزل في عيد الفصح بنيويورك بعد أيام طويلة قضاها هيو وزوجته في المنزل إلتزاما بالحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي إجتاح نيويورك وجعلها بورة للفيروس.

وظهر هيو جاكمان وهو يرتدي ملابس شتوية وأيس كاب إلي جوار زوجته ديبورا لي فرنيس والتي ظهرت بروب الحمام وابنته آفا وكلباهما في نزهة علي الشاطئ من قبل حيث رصدتهما عدسات المصوريين وهما يختلسان نزهة بعيدة عن المنزل علي الشاطئ.

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من جانب أخر تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم أولهم كان توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، إلا آن العناية الالهية انقذتهما وتعافا من الفيروس.