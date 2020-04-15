شكرا لقرائتكم خبر عن متجددا دائما.. وليد توفيق يهنئ رامى عياش على أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم اللبنانى وليد توفيق، صديقه الفنان رامى عياش، على أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"، التى طرحها مساء أمس الثلاثاء، متمنيا له التوفيق الدائم.





ونشر توفيق، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع عياش، صحبها بتعليق: "مبروك حبيبى رامى، ألف مبروك، متجدد دائماً، بالتوفيق من وليد توفيق".





وطرح المطرب اللبنانى رامى عياش، أمس الثلاثاء، أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب"، وهى من كلمات مازن غنام، ألحان رامى عياش، توزيع دانى حلو.

وتقول كلمات الأغنية: "هاللحن لا سمعتو ولا عزفتو.. حب الأغانى منك عرفتو.. صرتى اللحن صرتى الكلام.. صرتى الدنى وكل الغرام.. يا قلب حبيتو قبل ما شفتو.. يا حب ااااه يا حب.. يا صعب ااااه يا صعب.. يا قلبى اوعا تخاف.. قلو لدمعى وقاف.. وخلى الجرح لعاش بقلبى يطيب.. كنتى بقلبى وكنت عم بعشق عيونك.. وفيهن كنت عم بغرق.. قبلك أنا خسرت الهنا.. حكاية وجع إبكى أنا.. عطفل ضمّيتو قبل ما يخلق".

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يشار إلى أن النجم اللبنانى رامى عياش، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا "لايف" لكل محبيه من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل إسعاد جمهوره وتشجيعهم على المكوث بمنازلهم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

من ناحية أخرى، يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وانتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏

وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيرس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎

وبعد الحفل تواجد وليد توفيق فى السفارة اللبنانية بغانا بحضور السفير ‏اللبنانى ماهر الخير إضافة إلى السفير المصرى والجزائرى والفلسطينى، وتم ‏تكريم وليد وليد بدرع فلسطين، ومن المقرر أن يسافر وليد توفيق إلى ‏السعودية لتصوير برنامج هناك على أن يعود إلى مصر لوضع اللمسات ‏النهائية على الأغنية التى يتعاون فيها مع هانى شاكر كملحن.‏