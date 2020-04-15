تراند اليوم : سما المصري: وجهي انحرق والجمهور عقبال الأبراج!.. صورة

فنون - 15/04/2020 12:51

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري صورة لها عبر صفحتها الشخصية من خلال تطبيق انستجرام، وقد خبأت وجهها بيدها.

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وظهرت سما المصري في الصورة وقد كانت في السيارة وقد وضعت يدها على وجهها و علقت على الصورة التي نشرتها :"شكله وجهي انحرق".

وقد حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ انهالت عليها تعليقات الشماتة و بأنها تستحق أكثر من ذلك ، وطالبوها بأن تتوقف عن كل ما تفعله بوصفهم أفعالها بأنها مهزلة ، اذ أن شهر رمضان قد اقترب وفرصة كبيرة لها أن تتوب و ترجع الى الله.

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وقد علق متابعيها العديد من التعليقات التي تثير الجدل مثل :"يا بنتي كفاية محن وقرف رمضان. كريم خلي ربنا يسامحك اي دة بجد"، ومنهم من قال "عقبال الأبراج".

وقد أشار متابعيها الى أنها تجاوزت الحدود في التخبط و الظهور بالعري تارة والتظاهر بأنها داعية تارة أخرى .