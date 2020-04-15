شاهد.. جوهرة بوصلة رقص ببدلة ذهبية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2020 11:51 صباحاً - نشرت الراقصة جوهرة مفطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، لوصلة رقص لها خلال تصوير اغنية “اتقل تكيف” للفنانة المصرية امينة.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص ببدلة ذهبية على انغام الاغنية التي ظهرت في فيديو كليبها مع الفنانة امينة.

وابدت جوهرة، من خلال التعليق على الفيديو، انزعاجها من شخص كان يراقبها أثناء رقصها بالقول: “هل ترون هذا الرجل في الخلف؟ أتساءل ما هو عمله؟ هل هو مراقبة الراقصة وهي ترقص 200765 مرة؟”.

وتابعت جوهرة: “كل الحب لزملائي، فأنتن تعرفن كم هو متعب هذا العمل وكم هو مرهق التصوير”.