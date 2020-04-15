نجم مسلسل “صراع العروش” يعلن لمحبيه شفاءه من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الممثل النرويجي كريستوفر هيفجو، أحد نجوم المسلسل الشهير “Game of Thrones”، شفاءه من فيروس كورونا بعد أسابيع من الإصابة.

وكشف كريستوفر هيفجو بمنشور له عبر انستغرام أنه وزوجته شفيا تماماً من كوفيد 19، وشارك النجم البالغ من العمر 41 عاماً صورة له مع زوجته أثناء قيامهما بنزهة على الأقدام بالقرب من الماء ويبتسمان بعد خروجهما من الحجر الصحي.

وأكد كريستوفر هيفجو أنهما التزاما بالحجر الصحي خلال الأسابيع الماضية، ليصبحا خاليين من أعراض الفيروس الذي ظهر عليهما بعوارض معتدلة.