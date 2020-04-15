حقيقة سرقة فكرة مسلسل يوسف الشريف من أفلام أميركية

متابعة بتجـــــــــرد: بعد نجاح الإعلان الترويجي الأول لمسلسل “النهاية” للممثل يوسف الشريف، تصدى مؤلف العمل عمرو سمير عاطف للمرة الثانية لاتهامات تلاحقه بسرقة الفكرة من أفلام أمريكية شهيرة، مؤكداً أن العمل مصري وأنه يعلم أن الحقيقة ستضايق عدد كبير من الناس ولكن على المشاهدين الصبر لحين عرض العمل ووقتها سيعلمون أن المسلسل غير مقتبس من أي عمل سبق عرضه.
وقال: ”ايه ده؟ روبوت؟ يبقى اكيد متاخد من ترمينيتور، ايه ده؟ روبوت وعايز يدمر العالم؟ يبقى اكيد متاخد من ويست ورلد، ايه ده؟ الناس عايزة تدمر الروبوتس؟ يبقى اكيد متاخد من اني ماتريكس“.
وتابع: ”في الحقيقة انه مش متاخد من اي حاجة انا عارف ان دي حاجة ممكن تضايق ناس كتير بس انا اسف هي دي الحقيقة وان شاء الله لما المسلسل ها يتعرض ها تعرف ان انت يمكن اللي بتتاخد“.
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