متابعة بتجـــــــرد: تفاوتت المعلومات حول حقيقة زواج النجم فارس كرم سرًا ليل الاثنين في مسقط رأسه جزين، فتحدّثت بعض الوسائل الإعلامية عن دخول أشهر عازب في الوسط الفني القفص الذهبي.
مصدر خاص بموقعنانفى خبر زواج كرم، وأشار إلى أن إدارة أعمال فارس ومكتبه الاعلامي استغربوا انتشار شائعة زواجه مرفقة بتفاصيل دقيقة عن حفل الزفاف لا تمت للواقع بصلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تطال فيها شائعة الزواج فارس كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر شائعة الزواج تطال فارس كرم مجددًا.. إليكم الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.