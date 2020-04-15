شائعة الزواج تطال فارس كرم مجددًا.. إليكم الحقيقة

متابعة بتجـــــــرد: تفاوتت المعلومات حول حقيقة زواج النجم فارس كرم سرًا ليل الاثنين في مسقط رأسه جزين، فتحدّثت بعض الوسائل الإعلامية عن دخول أشهر عازب في الوسط الفني القفص الذهبي.

مصدر خاص بموقعنا‏نفى خبر زواج كرم‬⁩، وأشار إلى أن إدارة أعمال فارس ومكتبه الاعلامي استغربوا انتشار شائعة زواجه مرفقة بتفاصيل دقيقة عن حفل الزفاف لا تمت للواقع بصلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تطال فيها شائعة الزواج فارس كرم.