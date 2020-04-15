نانسي عجرم بـ”قلبي قلبي” تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجديد “قلبي يا قلبي”، الذي أطلقته منذ شهرين فقط، أكثر من 15 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب. وتحافظ أغنية “قلبي يا قلبي” على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” كما تتصدّر سباق الأغاني الأكثر طلباً من الجمهور في مختلف أرجاء الوطن العربي. أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته نانسي عجرم تحت ادارة المخرج رجا نعمة. على صعيد آخر، انتهت نانسي عجرم من تسجيل شارة مسلسل “سكّر زيادة” الذي سيعرض ضمن سباق دراما رمضان 2020. Advertisements الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة ضمن الحملة الترويجية للمسلسل.

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