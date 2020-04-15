بروس ويلز يعترف: أقضي الحجر الصحي مع طليقتي

متابعة بتجـــــــــرد: اعترف النجم الأمريكي بروس ويلز أنه يقضي الحجر الصحي لكورونا مع طليقته الممثلة ديمي مور بعيداً عن زوجته وابنتيه!

وقال ويلز “65 سنة” إن زوجته متفهمة للوضع، وإنه يفتقدها كثيراً، منوهاً بأن علاقتها مع طليقته وبناته منها على خير ما يرام، متمنياً أن تنتهي فترة الحجر الصحي قريباً.

وأكد نجم الأكشن الأمريكي أنه قاتل في الدراما أعداء شرسين خارقين، ولكنه يقف في الحياة عاجزاً أمام فيروس كورونا الذي يخشاه ويشعر بقلة الحيلة أمامه.

وأشار ويلز إلى أنه يقضي ساعات العزلة الاجتماعية في حصص للقراءة الجماعية مع 3 من بناته وأصدقائهن وطليقته ومساعدها، كما أنهم يحرصون على ارتداء أزياء موحدة أثناء الحظر.

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في سياق متصل، بثت طليقته ديمي مور “57 سنة” صورة على حسابها على انستغرام للجمع المعزول في منزلها، معربة عن سعادتها لوجودها معهم، وكتبت أسفل الصورة “نادي الأسرة للكتاب.. كيف تحكم العالم من أريكتك.. طبعة الحجر الصحي”.

ويشتمل الكتاب على خارطة طريق لمؤلفته لورا داي تشرح من خلالها كيفية تحقيق الأهداف في الحياة والعمل والحب وتحسين العلاقات الأسرية.

وكانت ديمي زوجة لبروس ويلز في الفترة من 1987 وحتى 2000، وأنجبت منه 3 بنات هن رومر 31 عاماً، تالولاه 26 عاماً، وسكوت 28 عاماً.

من جانبها، أكدت زوجة ويلز إيما هيمنغ “41 سنة” أنها وطفلتيها يفتقدنه بشده، منوهة بأنها أطول فترة تبتعد فيها عنه منذ زواجهما قبل 11 عاماً.