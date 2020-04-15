بعد تعافيه من كورونا.. نجم برودواي يغني من النافذة “الحلم المستحيل”

متابعة بتجـــــــــرد: في ظل إغلاق مسارح برودواي الشهيرة بمدينة نيويورك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يواصل الفنان الأمريكي الشامل ونجم الفنون الموسيقية بريان ستوكس ميتشل الأداء ليلاً من نافذة شقته، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ويمكن رؤية الفنان الفائز بجائزة توني وهو يعزف النغمات من شقته في الطابق الرابع في “أبر ويست سايد” في الجانب الغربي العلوي من المدينة، وذلك في مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وصحيفة “نيويورك ديلي نيوز.”

وأفادت الصحيفة بأنه يغنى للشارع أغنية “ذا إمبوسيبل دريم” (الحلم المستحيل) لأندي ويليامز وأغنية ناجحة من برودواي وهي “مان أوف لا مانشا.”

Advertisements

وقال الفنان (62 عاماً) في موقعه على الإنترنت إنه تعافى من فيروس كورونا.

وصرح ميتشل لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز”: “عندما وصلت أخيراً إلى الشفاء ولم تعد لدي أعراض، كان بوسعي أن أتنفس بعمق من دون سعال، بدأت أغني للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومحبي الاستماع إلى الموسيقى .”

وأوضح أنه يبدأ عروضه بعد أن يصفق سكان نيويورك العالقون في المنازل، ويهتفون ويقرعون الأواني للأطباء والممرضات خارج نوافذهم كل مساء.