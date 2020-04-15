هيلاري داف: الملل دفعني للشعر الأزرق

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الممثلة والمطربة الأمريكية هيلاري داف، أن الكبت والملل في الحجر الصحي دفعها لتغيير لون شعرها إلى الأزرق، بدلاً من طلاء البيض في عيد الفصح.

ونشرت داف (البالغة 32 عاماً) النيولوك المبتكر عبر حسابها على إنستغرام، إلى جانب صورة أخرى لطفلتها بانكس، متمنية لمتابعيها البالغ عددهم 15 مليون شخص، يوماً سعيداً مليئاً بالضحكات.

واعترفت المطربة الأمريكية لمتابعيها أنها تعاني في تربية طفليها، لأنها اعتادت على رعاية طفل واحد فقط هو ابنها لوكا (8 سنوات)، ولكن مسؤولياتها تضاعفت بعد إنجاب بانكس من زوجها ماثيو كوما.

وقالت: إن أي مولودة تحتاج رعاية كاملة من الأم، ومزيداً من الوقت، ما يرهقها نفسياً وجسدياً، ولكنها مع ذلك سعيدة، وتشعر أن الأقدار تبتسم لها وخاصة بعد زواجها في العام الماضي.

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وأوضحت أنها قلقة من شعور ابنها الأكبر، أنها لا توليه اهتماماً يوازي اهتمامها بطفلتها الصغيرة، لذلك تحاول تعويضه بجرعات من الحنان والتشجيع، منوهة بأن العلاقة بين الطفلين أكثر من رائعة.

وصرحت داف، أنها تستثمر أغانيها في تسلية طفليها، وتغني لهما دائماً أغاني “دقة قلبي، ومع حبي”، وتشعر أنهما من المعجبين بها لأنهما يسعدان بذلك.

في سياق متصل، أشارت مطربة Play with Fire إلى أنها تدرس سيناريو فيلم جديد تعود به للسينما بعد تجسيدها دور نجمة هوليوود في فيلم “مطاردة شارون تيت” الذي عرض العام الماضي.