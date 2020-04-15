“كوفيد-19” يلغي مهرجان أفينيون المسرحي في فرنسا

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متابعة بتجـــــــــرد: ألغي مهرجان أفينيون أحد أهم الملتقيات المسرحية في العالم بسبب انتشار فيروس “كوفيد-19″، بعدما كان مقرراً بين الثالث من يوليو والخامس والعشرين منه، على ما أعلن المنظمون.
وأوضح المنظمون في بيان: “لم تعد الظروف متوافرة راهناً لتنظيم الدورة الـ74 بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس الجمهورية”، حيث أشار إيمانويل ماكرون إلى استحالة إقامة المهرجانات قبل منتصف يوليو المقبل.
وأضاف مدير المهرجان أوليفييه بي ومديره المنتدب بول روندان: “لقد حافظنا على الأمل قدر الإمكان، لكن الوضع بات يفرض سيناريو آخر، وأصبح واجبنا الآن المحافظة على مستقبل مهرجان أفينيون”.
وتستحيل أفينيون في يوليو من كل سنة “عاصمة للمسرح” مستقطبة 700 ألف زائر.
ويؤمن المهرجان إيرادات تقدر بنحو 100 مليون يورو للمدينة، ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثياً على آلاف الفنانين والتقنيين، ومن بينهم الكثير من العاملين المؤقتين، ومنذ تأسيسه عام 1947 ألغي المهرجان مرة واحدة عام 2003 بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين.
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