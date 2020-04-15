أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في أجواء عائلية رائعة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد ابنتها “لولو” في أجواء عائلية رائعة خلال احتفالية مميّزة تم تحضيرها في المنزل.

ونشرت أحلام عبر صفحتها في موقع “إنستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه ابنتها لولوة أثناء الاحتفال بيوم ميلادها.

ولاحظ المتابعون فخامة التحضيرات ودقة التفاصيل التي تم الانتباه إليها أثناء إجراء الاستعدادات اللازمة للحفل كما أشار الكثيرون إلى أن الإبنة أصبحت شابة وتشبه والدتها.

وحقق المقطع أكثر من 775 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً. وفي تعليقها عليه وجهت أحلام رسالة إلى ابنتها كتبت فيها: “حبيبة أمها لولو الهاجري. كل عام وانت نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو. يا رب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلى المناصب وأزفك عروس”.