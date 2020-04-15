“عشيق اميّ” خارج السباق الرمضاني بسبب خالد القيش

أعلنت شركة الانتاج مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد، عن عدم متابعة تصوير مسلسل “عشيق اميّ” وذلك بسبب تواجد النجم السوري خالد القيش في دبي ولاستحالة حضوره في الظرف الراهن بسبب اغلاق المجال الجوي بين لبنان ودبي للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأملة الشركة أن تمر هذه المحنة بأقل اضرار على الدراما اللبنانية راجية متابعة التصوير فور عودة الحياة الطبيعية.

وكانت شركة مروى غروب قد استأنفت تصوير المسلسل بعد تجميده بسبب انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، إلا ان الشركة عادت وجمّدت التصوير مرة ثانية بعد اعلان التعبئة العامة في بيروت وحظر التجول واغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، بطولة ورد الخال، خالد القيش، وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع، جوزف حويك وغيرهم. وكان من المتوقع عرضه في رمضان 2020 على شاشة “الجديد”.

وفي اتصال مع المنتج مروان حداد، أكد لنا ان في جعبته مسلسلين جاهزين، الأول “لا قبلك ولا بعدك” (قناة الجديد). والثاني “دورة جونيه جبيل” (قناة LBCI) والقرار يعود للمحطتين في حال قررا عرضهما خلال شهر رمضان خاصة ان LBCI بدأت الترويج لاستكمال عرض مسلسل “بالقلب”. مضيفاً ان “الجديد” لم تعلن حتى اللحظة عن اي تحضيرات خاصة شهر الصوم ولا زالت تعرض مسلسلات تركية ولكن قد تغيّر رأيها في اللحظات الأخيرة في حال ارتأت ان الظروف مناسبة وسوق الاعلانات مناسب أيضاً لعرض المسلسل.

نذكر ان مروى غروب خاضت السباق الرمضاني 2019 بمسلسل “الباشا” الذي عرض على قناة “الجديد” وحقق نسبة مشاهدة عالية جداً وتفوّق على باقي المسلسلات التي عرضت خلال الشهر الفضيل على القنوات اللبنانية، ولا شك في أن غياب الشركة عن المناسفة هذا العام سيترك فراغاً كبيراً.