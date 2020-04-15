حصري- لايف ستايلز ستوديوز تتخذ كافة الاجراءات الوقائية لأجل اغنية مروة ناجي الجديدة

تراهن شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” على نجاح التعاون بينها وبين النجمة المصرية مروة ناجي التي تقدم فناً راقياً وتتمتع بصوت جميل وحضور مميز.

من هنا علم موقع “الخليج 365” ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تعمل على اغنية جديدة وهي الثالثة التي تجمعها مع النجمة مروة ناجي، حيث من المتوقع ان تدخل الاستديو قريباً لوضع صوتها عليها بعد انتهاء صناع الأغنية من اعدادها وتجهيزها.

شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الحريصة على سلامة النجوم وكل العاملين معها في ظل انتشار فيروس كورونا، قامت بإستئجار الاستديو بأكمله وتعاقدت مع شركة مختصة لتعقيم الموقع لتجنب أي إصابات في فيروس كورونا وذلك خلال تواجد الفنانة مروة ناجي في الاستديو لوضع صوتها عليها، بالاضافة الى تواجد الملحن الذي سيتواجد معها ايضاً وسيشرف على كل شيء ولكن من خارج غرفة التسجيل.

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موقع “الخليج 365” سيتابع أدق التفاصيل على ان ينشر لاحقاً خبراً مفصلا عن الأغنية وصناعها ومن هو المخرج الذي سيوقعها.

ويعتبر هذا التعاون هو الثالث بين مروة ناجي وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد أغنيتين ناجحتين هما “حبيت من قلبي” و “لما لقيتك”، التي أطلقتها في التاسع من آذار 2020. والعملين من توقيع المخرج المبدع فادي حداد.

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