رحمة رياض: مستعدة لمسامحة الرجل الخائن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة العراقية رحمة رياض، جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح غريب حول الرجل الخائن، حين أكدت أنها مستعدة لمسامحته على فعلته.

وخلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس على إنستغرام، تحدثت رحمة رياض عن خيانة الرجل للمرأة، مؤكدة أنها قد تسامح الرجل في حالة إن كانت خيانته لزوجته أو حبيبته خطأ عابرا أو غير مقصود.

وقالت رحمة إنها ضد انتقام المرأة من الرجل لخيانته لها بالطريقة نفسها، لأننا بشر ومعرضون للخطأ، لكن إذا اعتذر وأقسم وتوسل قد يكون صادقا ويستحق أن يسامح.

تصريح رضا أثار إعجاب الاعلامي محمد قيس من الفنانة رحمة رياض فقال لها: "أنا مغرم فيك لإنك تسامحين الرجل على الخيانة".

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول أراء رحمة فيما يخص الخيانة، فمنهم من وافقها الرأي بإعطاء الرجل فرصة أخرى لعله لا يكرر الخطأ، في حين انتقدها بعضهم الآخر معبرين عن استيائهم من دفاعها عن الرجل في حالة الخيانة بينما ترفض ذلك تماما بالنسبة للمرأة.

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فقال أحد المعلقين ساخرا من آراء رحمة قائلا: "‏‎حلو بعدين تغني اريد الله يسامحني لإني أذيت نفسي اهواي. وسألتها أخرى: أين ‏‎الكرامه و احترام الذات؟".

وتابعت أخرى تقول: "أحد يفهمني شنو خيانة عابرة ! وسامحوه ! اشوف الرجل ما يسامح المرأة على حتى النفس اللي تتنفسه".

وخالفها آخر في الرأي قائلا: "‏‎اللي يخون مرة يخون ألف مرة ولا يستحق أن يُسامح بغض النظر إن كان رجل او امرأه انتهى النقاش".

رحمة رياض هي فنانة عراقية أحبت الغناء منذ صغرها، ودرست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها، شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار فى تطوير شخصيتها الفنية.

وطرحت المطربة مؤخرا أغنيتها الجديدة "ماكو مني"، وكانت آخر أغانيها هى "وعد مني"، طرحتها فى أغسطس عام 2018 وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 134 مليون مشاهدة عبر يويتوب، وهى من كلمات رامى العبودي، ألحان على صابر، توزيع محب الراوي.