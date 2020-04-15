سميرة سعيد تراقص ابنها شادي.. تنشر الإيجابية بفيديو عفوي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد فيديو لطيفا يجمعها بابنها شادي وهي ترقص معه، وكتبت معلقة: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب.. من كواليس تصوير أوبريت #انت_اقوى".

وظهرت سعيد مُرتدية توبا أسود مع بنطلون بنفس اللون، نسقته قميص طويل باللون الأبيض، فبدت بإطلالة شبابية أظهرتها بالعشرينات من عمرها.

وتفاعل الجمهور مع رقصة سميرو سعيد مع ابنها شادي، وأكدوا أنها بدت في غاية الشباب والجمال، مشيرين إلى أن عمرها الحقيقي يبدو كذبة لما هي عليه الآن.

وأشاد جمهور سميرة سعيد بعلاقتها العفوية مع ابنها شادي، الذي وصفوه بالشديد الوسامة.

وعلى صعيدٍ مُختلف، تتواجد سميرة سعيد في منطقة الجونة من أجل تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، وأعلنت الفنانة المغربية انتهاءها من الأوبريت، حيث صورت مشاهدها التي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل.

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ويضم الأوبريت نخبة من النجوم، أبرزهم الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، بالإضافة إلى نجوم عرب أمثال صابر الرباعي، وائل جسار وكارول سماحة، ومن المفترض أن يتم طرحه خلال الأسبوع الحالي، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

يذكر أن المطربة المغربية كانت قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب حمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تتحدث عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى واقعٍ صعب ومعقد. يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه.

كما شاركت سميرة سعيد بالموسم الأخير من برنامج المواهب ذا فويس إلى جانب كل من الفنان راغب علامة، والفنان محمد حماقي والفنانة الإماراتية أحلام، وانتهى الموسم بفوز التونسي مهدي عياشي من فريق السوبر ستار راغب علامة، وتفاعل الجمهور مع تواجد سعيد في لجنة التحكيم.

وصورت سعيد حلقات برنامج المواهب "ذا فويس سينير" إلى جانب نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين، إلّا أنه تم تأجيل عرضه بسبب أزمة كورونا الأخيرة إلى شهر سبتمبر المقبل.