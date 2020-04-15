هيفاء وهبي بفيديو قديم من قبل بداياتها.. والجمهور: عرفناها من صوتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو نسب إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال لقاء تلفزيوني لها مع برنامج "أحوال القرى"، الذي أذيع في عام 1992، ذات السنة التي حصلت فيها على جائزة ملكة جمال جنوب لبنان.

الفيديو النادر لهيفاء وهبي، تداولته عدة صفحات تهتم بأخبار المشاهير على موقع "إنستغرام"، وهي بسن الـ16 عاما، مؤكدين أنها من مواليد مارس 1976، والفيديو المتداول كان بعام 1992.

وأجمعت أراء وتعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على وجود اختلاف كبير بين الحاضر والماضي بشكل هيفاء وهبي، حيث اتضح من الفيديو جمال النجمة اللبنانية قبل الشهرة لظهورها بدون مكياج، كما أنها نفس السنة التي حصدت فيها لقب ملكة جمال.

وتنوعت تعليقات المتابعين ما بين متعجب من درجة اختلاف شكل وملامح هيفاء، وبين ساخر ومدافع عنا.

فقال البعض: "صوتها بس اللي ما اتغير"، و"عرفتها من صوتها بس الشكل أبدا ماله علاقة بهيفاء"، و"لا نشوفها تغيرت بس ركبت راس ثاني"، و"كانت كبيرة بالعمر والحين صغرت"، و"الله يعافي التجميل بس"، و"صدمت عمر مرت علي"، و"الله يخلي البوتكس والتجميل".

واختيرت هيفاء وهبي عام 1992 كملكة جمال لجنوب لبنان، حيث بدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999.

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وقدمت هيفاء أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الأعمال الناجحة الأخرى، كما أحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

ودخلت هيفاء مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم" عام 2008، ثم في عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" مع النجم عمرو سعد، وقدمت بعده عددًا من الأعمال مثل فيلم "حلاوة روح"، ومسلسل "كلام على ورق"، و"مريم"، و"الحرباية".

وكانت هيفاء قد عبرت عن غضبها منذ أيام عبر حسابها الخاص في "تويتر"، بسبب إحدى الصفحات الإخبارية التي تناقلت خبر إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، إذ تحدث هذا الموقع عن أن وهبي تتواجد في أحد مستشفيات مصر والذي يمتلكه أحد الأثرياء.