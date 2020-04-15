زينب العسكري ترد على اتهامها بالنرجسية بسبب أسماء بناتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة البحرينية زينب العسكري، عن صمتها تجاه اتهامها من جانب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالنرجسية بسبب بناتها، وتحديدًا بسبب إطلاق أسماء "زين وحلا وغلا" عليهن حتى يُنادي عليها بأم الزين والحلا والغلا.

وقالت زينب العسكري في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "الموضوع ماله علاقة بالنرجسية أنا ما سميت أسامي بناتي بالأسامي الحلوة علشان أسمعهم ينادوني أم الزين والحلا والغلا، أتمنى تصدقوني الأمر صار صدفة".

وتابعت قائلة: "أنا سميت بنتي زين لأنها الشيء الزين في حياتي أزين شيء شفته في حياتي عشان كده سيتها زين والثانية سميتها الحلا لأنها الشيء الحلو اللي إياه في حياتي بعد الزين كله".

وبينّت "العسكري" قائلة: "الغلا موضوعها إن الناس قالولي بعدها بنت قلت إيه هي غالية في غلاوة إخواتها وهي بعد غالية يعني شنو الأسامي سميتها على حسب الأشياء اللي أنا أحبها وهذا الشيء تعودتهوأنا وايد أحب أختار الأسامي".

وأردفت زينب العسكري قائلة: "حتى في مسلسلات إذا تلاحظون ما في أسامي عشوائية، كل شخصية مركب عليها الاسم اللي أنا أختاره، ركزوا على مسلسلاتي وتلاحظون إن كل اسم راكب على الشخصية اللي أقدمها".

واستطردت الفنانة البحرينية قائلة: "حرصوا تسموا ولادكم أسامي حلوة يعني الزين الكل يناديه الزين كله مدح حتى لو ضايقتني بقولها الزين كله".

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وكان جدلًا قد أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء بسبب الأسماء التي اختارتها زينب العسكري لبناتها حتى أن البعض انتقدها وقالوا إن هذه أمور نفسية بداخلها تحتاج أن تكمل شيئا ناقصا، بينما تطرق البعض إلى السخرية منها كونها لا زالت صغيرة وتحرص على أن تتم مناداتها بتلك الأسماء.

وكانت قد ردّت زينب العسكري مؤخرًا على الأخبار التي تم تداولها بشأن خلعها للحجاب بعد خضوعها مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر فيها جزء كبير من شعرها.

وتعجّبت الممثلة البحرينية، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات"، من الضجّة التي أثارتها آخر جلسة تصوير لها؛ لأن المقرّبين لها ومتابعيها يعرفون جيدًا أن هذا أسلوبها وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته، وبالتالي جلسة التصوير لم تكن غريبة.

وقالت "العسكري" إنها فوجئت بكمٍّ كبيرٍ من الرسائل والأسئلة التي وصلت لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تسألها عن حقيقة خلعها للحجاب.

وكانت زينب العسكري، أكّدت في مقابلة تلفزيونية، أنّ السّبب الرئيس، وراء غيابها عن السّاحة الفنية طوال الـ10 سنوات الماضية، هو زواجها وليس الحجاب، مؤكدةً، أنّها فضّلتْ أنْ تمنح حياتها الأسرية كلّ الاهتمام، والتركيز.