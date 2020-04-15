تلفزيون دبي يعلن عن قائمة مسلسلات رمضان 2020

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2020، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد، والذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل، ورفع سقف المنافسة بين القنوات التلفزيونية لتقديم الأفضل من ناحية الشكل والمضمون، تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام، والتي عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والمصداقية، وبما يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل ومع استراتيجية "تلفزيون دبي بقنواته المتعددة" التي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات ذات السوية الفكرية والفنية العالية وتقديم أهم الأعمال الدرامية عبر قنواته المتابعة من كافة شرائح وفئات المجتمعات العربية من دون نسيان الصبغة المحلية والخليجية والعربية التي تعطي الكثير من الخصوصية والتميز للأعمال الدرامية التي تم إنتاجها هذا العام.

وأضاف المنصوري قائلاً، إن الجمهور سيتابع من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام ونجح في تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعتبر مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحية المادية والفكرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي "تلفزيون دبي بقنواته المتعددة" عاماً بعد عام إلى تكريس علاقته المميزة مع نجوم الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي، بعد أن أثبت قدرته الدائمة على دعم كل التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة التي تقدم رسائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، وذلك من خلال شراكاته مع العديد من شركات الإنتاج الهامة في الإمارات العربية المتحدة ومراكز الإنتاج في العالم العربي، وبحثه الدائم عن كتاب جدد ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية الفنية العالية.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في نهاية حديثه، بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، والتي تعتبر شريكاً أساسياً وهاماً في تقييم جميع الأعمال الدرامية والبرامجية التي يحرص "تلفزيون دبي بقنواته المتعددة " على تقديمها للجمهور، آخذاً بعين الاعتبار الآراء المتعددة والتي تعكس البنية الصحيحة التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بذوق الجماهيري العام.

باقة متنوعة

وستقوم شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، خلال شهر رمضان 2020، بعرض 10 مسلسلات وأعمال درامية وكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة:

على شاشة تلفزيون دبي 04 مسلسلات هي:

• خيانة عهد/ عربي درامي، وتأليف: أمين جمال، أحمد عادل سلطان، إخراج: سامح عبد العزيز، بطولة: يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان.

• سكر زيادة/ عربي كوميدي، تأليف: أمين جمال وورشته الدرامية، إخراج: وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف.

• بميت وش/ عربي كوميدي، تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج: كاملة أبو ذكري، بطولة: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم.

• رقم الحظ 7/ خليجي كوميدي، تأليف: مريم نصير، إخراج: مصطفى الرشيد، بطولة: هيا عبد السلام، فؤاد علي، ميثم بدر، إيمان الحسيني، ناصر عباس، محمد الحداد.

كما سيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي، 06 مسلسلات تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، هي:

• بنت صوغان/إماراتي تراثي (انتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة دبي للإعلام 2020) / حصري، سيناريو وحوار: جمال سالم، إخراج: عارف الطويل، بطولة: أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي.

• شغف/ خليجي درامي، سيناريو وحوار: علاء حمزة، إخراج: محمد القفاص، بطولة: هدى حسين، حسين المنصور، جاسم النبهان، عبد الله بوشهري، زهرة عرفات وريم أرحمة.

• حكايات ابن الحداد/ خليجي كوميدي متخيل، تأليف: أحمد الكوهجي، إخراج: يوسف الكوهجي، بطولة: علي الغرير، خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبد الرحيم، أبرار سبت.

• قرقاشة/ الموسم الثاني/ خليجي كوميدي، تأليف: بشار الجزاف، وعباس اليوسفي، وفيصل العميري، وموسى عبد الله، إخراج: عباس اليوسفي، بطولة: لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري.

• شعبية الكرتون 14/، تأليف وإخراج: حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين.

• خوصة بوصة/ الموسم الرابع، تأليف جمال سالم، سامح سر الختم، أيمن فتيحة، إخراج: نجلاء الشحي.

تلفزيون دبي: معاً في رمضان

من جهتها أكدت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية استثنائية، من خلال انتاجات درامية خاصة من مصر والكويت، مما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد من خلال إنتاج المشاريع الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، في الوقت الذي ستكون دورة شهر رمضان 2020 على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشاريع درامية متميزة لأهم الإنتاجات الخليجية والعربية، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي كاختيار أول للمشاهد العربي وتأكيداً على دوره الريادي بأهمية المشاركة مع الجمهور في اختيار ما هو جديد في عالم صناعة التلفزيون.

وحول المنافسة بين تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وبقية المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة، قالت مديرة تلفزيون دبي، إنه إذا لم تكون هناك منافسة فلن تكون لدينا شاشة متميزة، كما أن المؤسسات الاعلامية الإماراتية تعمل في إطار تكاملي كما هو حال بالنسبة لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة والذي يقوم بإنتاج برامجه وفق رؤية استراتيجية متكاملة، بعد أن استطاع استقطاب أهم الأسماء والانتاجات الإعلامية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، متمنية لجميع المشاهدين العرب الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي التي حشدت نجوم الدراما الخليجية والعربية لتزيين شاشتها التي تسعى دائماً إلى تقديم المميز والأفضل على الدوام.

وقالت سارة الجرمن، يأتي التعاون الفني الجديد مع النجمة المصرية "يسرا" وإطلالاتها المتجددة عبر شاشة تلفزيون دبي في العرض الأول لمسلسل "خيانة عهد"، عن نص لأمين جمال وأحمد عادل سلطان، والمخرج سامح عبد العزيز، وبمشاركة كل من النجوم، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد حول "عهد محمد دهب"، مصممة الأزياء وصاحبة محل شهير لبيع الملابس، والتي تتعرض إلى مجموعة من المشاكل والعقبات في خضم علاقاتها المتشابكة مع الوسط المحيط بها، من دون أن يخطر ببالها ماذا يمكن أن يحدث مع ابنها "هشام" وشقيقتها "فرح" بعد تعرضها لعمليات سرقة وابتزاز من جهات عدة.

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في الوقت الذي تعود نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى الشاشة الفضية من خلال العرض الأول للمسلسل الدرامي "سكر زيادة"، للمؤلف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسية بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات مسنات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف.

وفي إطار كوميدي مختلف تطل كل من نيللي كريم وآسر ياسين، في أحداث المسلسل الجديد "بميت وش"، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، مع "ليلى" و"طاهر" الذين يلتقيان معاً، لتشكيل فريق "احتيال" خماسي، بعد أن يتنكران بشخصيات جديدة ويبتكران في كل حلقة، طرق جديدة للاحتيال تبدأ في اصطياد الأشخاص من داخل صالات القمار ليتطور الأمر ويصل إلى رجال الأعمال الفاسدين في مختلف المجالات.

أما محبي الأعمال الكوميدية الراقية، فموعدهم مع هيا عبد السلام ونجوم مسلسلها الجديد "رقم الحظ 7"، من تأليف مريم نصير، وإخراج مصطفى الرشيد، وحكايات مجموعة من زملاء الدراسة الجامعية، بعد قرار تأسيس شركة مختصة في الدعاية والإعلان وأخبار المشاهير، حيث تتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية التي يتم من خلالها التعرف على حياتهم وقصصهم الشخصية التي لا تخلو من بعض المواقف الدرامية التي تحاكي واقع مشاهير "سوشيال ميديا" وأصحاب المشاريع الصغيرة.

سما دبي: رمضان نوَّر سمانا

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي "بنت صوغان" من انتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، جمعة علي، في عودة لحكايات الزمن الجميل، والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط، حيث يأمر القاضي بإبعاد "صنكاح" و"خماس" و"قضمة"، بعد أن أتعبوا الجميع بسرقاتهم وأفعالهم الشنيعة، ليتبرع "سويلم" بأداء هذه المهمة الصعبة التي تنتهي بهروب الثلاثة إلى فريج جديد، لتبدأ معها الأحداث والمواقف الطريفة المبتكرة بداية من استقبال "شما" لهم في منزل والدها "صوغان"، مروراً بتخفيهم في مهام وأشغال تبعد عنهم شبهة السرقات المتكررة التي تعود من جديد.

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب، إلى تقديم الموسم 14 من المسلسل الكرتوني الإماراتي "شعبية الكرتون"، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات "الفريج/ الحي الشعبي" من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجددة وشخصياته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة، حيث بدأ عرضه في زمن التقنية الثنائية الأبعاد لينتقل بعدها إلى التقنية الثلاثية الأبعاد 3D والتقنية العالية الجودة HD، مواكباً بذلك التطور التقني وفنيات الصورة، ومقتضيات العرض وفق شاشة عالية الوضوح.

كما تعود المخرجة الإماراتية نجلاء الشحي، إلى شاشة قناة سما دبي من خلال الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني "خوصة بوصة"، ومجموعة من الشخصيات الطريفة بهدف التعريف بتفاصيل حياة العائلة الإماراتية، ومناقشة القضايا التي تهم مواطني دولة الإمارات بشكل خاص والعرب بشكل عام في قالب كوميدي اجتماعي، بعد أن تم توظيف فن الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد، كوسيلة وأداة إعلامية لطرح القضايا الفكرية بشكل معاصر، مع التركيز الواضح في هذا الموسم على العائلة والطفل بشكل خاص.

وتطل النجمة الخليجية هدى حسين في المسلسل الدرامي الجديد "شغف" للكاتب علاء حمزة والمخرج محمد القفاص، لتروي بمشاركة حسين المنصور، جاسم النبهان، عبد الله بوشهري، زهرة عرفات، ريم أرحمه، مع أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، حول شخصية "دانة" الفنانة التشكيلية التي تصاب بعجز أفقدها التحكم بيدها، حيث تشاء الظروف أن تلتقي بشاب موهوب بالفطرة تستعين به ليعيد رسم أفكارها والشغف الذي فقدته مع مرور الأيام، من دون أن تعلم أنها تكتب نهايتها بأسلوب وطريقة غير متوقعة، في الوقت الذي يسلط المسلسل الدرامي الجديد الضوء من خلال شخصياته الدرامية المتنوعة، على مجموعة القيم الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمع، كذلك الحالات النفسية وأسرار الذات البشرية بكافة تجلياتها.

ومع نجوم الكوميديا البحرينية تدور أحداث المسلسل الكوميدي الجديد، "حكايات ابن الحداد" للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير إلى جانب خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبد الرحيم، أبرار سبت، حيث تدور الأحداث الكوميدية ضمن أجواء خيالية وحكايات مفترضة هادفة، لمدينة يحكمها والي خفيف الظل يتظاهر بالحكمة والقوة أمام شعبه لكنه ضعيف الشخصية ودائم الاستشارة لزوجته ووزيره الطامع في الوصول إلى كرسي الولاية، كما هو طامع بالزواج من ابنة الملك الوحيدة الممنوعة من الخروج من القصر بسبب رؤيا مشعوذة المدينة التي ادعت أنها ستخطف في ليلة اكتمال القمر.

ولمحبي الأجواء الكوميدية الخفيفة سيتابع جمهور قناة سما دبي، الموسم الثاني من "قرقاشة" مع لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، مشعل الشايع، ميس كمر، فرحان العلي، شهاب حاجيه، أمل العميري، والعديد من المواقف الكوميدية التي لا تخلو من روح الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهادفة، بعيداً عن نمطية البرامج التقليدية من ناحية توجهها للكبار والأطفال على حد سواء، بطلتها الجدة/ الدمية "قرقاشة" التي تعيش مع ابنها بشار وأبنائه وزوجته إلى جانب الطباخ "برديب"، والببغاء "مسودن".

