سينتيا صامويل تفشي سراً!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الممثلة سينتيا صامويل عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة بشعر اشقر قصير، بعدما اعتمدت الظهور بشعر بني طويل لفترة سنتين.

وعلّقت الممثلة الشابة قائلة أنها اخفت المظهر الجديد عن الجمهور واحتفظت بالسر لمدة حوالي الشهرين مؤكدة أن الأمر متعلق بتصوير دورها في عمل جديد كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

هذا اللوك الجديد الذي ظهرت من خلاله سينتيا يأتي تماشياً مع دورها في مسلسل "من الآخر"، حيث ستلعب سينتيا فيه دور محامية عبر شخصية "تارا ماضي" التي سبق وأكدت أنها شخصية مميزة وستكون محط اعجاب المشاهدين. يذكر أن مسلسل “من الآخر” يضم نخبة من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي منهم معتصم النهار وريتا حايك وهو من انتاج شركة "الصبّاح".